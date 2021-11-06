В Татарстане полный курс вакцинации прошли более 1,1 млн жителей

В Татарстане вторую прививку от коронавируса получили 1 102 323 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

На сегодняшний день в республике провакцинировались 1 676 358 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно главный внештатный эпидемиолог ведомства Дмитрий Лопушов рассказал, что 11 ноября в регионе ожидается наплыв жителей, которым нужно сделать вторую прививку от COVID-19. В связи с этим в РТ планируют развернуться дополнительные кабинеты для второго этапа процедуры в прививочных пунктах.

Помимо прочего, сегодня стало известно, что в республике введут дополнительные ограничительные меры. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова