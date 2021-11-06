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Перевозчики Татарстана оценили введение QR-кодов на проезд в транспорте

14:56, 06.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Перевозчики Татарстана оценили введение QR-кодов на проезд в транспорте
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Введение QR-кодов в автобусах Казани руководство Минтранспорта Татарстана не обсуждало ни с перевозчиками, ни с Ассоциацией транспортных предприятий. Никаких совместных алгоритмов действий не разработали, заявил председатель АТП РТ Сергей Темляков.

Перевозчики надеются, что все нюансы будут обсуждаться за круглым столом. В АТП РТ ждут, что в постановлении правительства будет прописано, кто будет проверять QR-коды и как вообще будут проверяться сертификаты о вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, по мнению перевозчиков, в документе нужно прописать, при помощи каких средств будет вестись проверка QR-кодов. Также они просят разъяснить, смогут ли кондукторы или сотрудники министерства требовать у пассажира паспорт, чтобы удостовериться, что сертификат принадлежит именно ему. Сами перевозчики считают, что QR-коды должны проверять полицейские. У них для этого есть все полномочия, а также в случае возникновения конфликтных ситуаций правоохранители будут способны их разрешить.

Если же QR-коды будут проверяться на остановках, то нужно будет менять расписание транспорта.

Помимо этого, перевозчики прогнозируют снижение пассажиропотока в связи с введением QR-кодов и блокированием транспортных карт лицам старше 60 лет. Для транспортных предприятий необходимо предусмотреть помощь, чтобы они не обанкротились.

В АТП РТ задались вопросом: как быть пассажирам, которые привились или переболели, но QR-код им еще не пришел.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов объявил об ужесточении ограничительных мер в республике.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:31
    Перевозчики такие смешные вопросы задают. Сами, все сами будете делать : коды проверять, и помощь себе оказывать. Это же жесткие меры .
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