Перевозчики Татарстана оценили введение QR-кодов на проезд в транспорте

Введение QR-кодов в автобусах Казани руководство Минтранспорта Татарстана не обсуждало ни с перевозчиками, ни с Ассоциацией транспортных предприятий. Никаких совместных алгоритмов действий не разработали, заявил председатель АТП РТ Сергей Темляков.

Перевозчики надеются, что все нюансы будут обсуждаться за круглым столом. В АТП РТ ждут, что в постановлении правительства будет прописано, кто будет проверять QR-коды и как вообще будут проверяться сертификаты о вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, по мнению перевозчиков, в документе нужно прописать, при помощи каких средств будет вестись проверка QR-кодов. Также они просят разъяснить, смогут ли кондукторы или сотрудники министерства требовать у пассажира паспорт, чтобы удостовериться, что сертификат принадлежит именно ему. Сами перевозчики считают, что QR-коды должны проверять полицейские. У них для этого есть все полномочия, а также в случае возникновения конфликтных ситуаций правоохранители будут способны их разрешить.



Если же QR-коды будут проверяться на остановках, то нужно будет менять расписание транспорта.

Помимо этого, перевозчики прогнозируют снижение пассажиропотока в связи с введением QR-кодов и блокированием транспортных карт лицам старше 60 лет. Для транспортных предприятий необходимо предусмотреть помощь, чтобы они не обанкротились.



В АТП РТ задались вопросом: как быть пассажирам, которые привились или переболели, но QR-код им еще не пришел.



Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов объявил об ужесточении ограничительных мер в республике.

Татьяна Леухина