В Австрии привитые «Спутником V» могут получить COVID-сертификат

Привитые российской вакциной «Спутник V» при наличии достаточного количества нейтрализирующих антител к коронавирусу могут сделать дополнительную прививку одной дозой мРНК-вакцины и получить действительный в Австрии COVID-сертификат. Об этом сообщили в Минздраве Австрии.

В остальном для признания сертификата вакцинации «Спутником V» без бустерной дозы австрийский Минздрав считает необходимым дождаться регистрации российского препарата в Европейском агентстве лекарственных средств, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе генеральный директор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини сообщил, что в стране могут разрешить ревакцинироваться гражданам, привитым не признанными фармрегулятором препаратами от коронавируса, в том числе российским «Спутником V» и китайским Sinovac. Так им могут облегчить получение green pass (электронных COVID-сертификатов).

Татьяна Леухина