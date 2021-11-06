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Экспертиза детской вакцины от COVID-19 на платформе «Спутник V» близка к завершению

17:20, 06.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Экспертиза детской вакцины от COVID-19 на платформе «Спутник V» близка к завершению
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Экспертиза детской вакцины от COVID-19 на платформе «Спутник V» близка к завершению. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас в России растет детская заболеваемость COVID-19. Под наблюдением находятся 3 тысячи детей, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что в вакцине от коронавируса «Спутник V» для подростков концентрацию препарата снизят в пять раз, а для детей — в 10. Во время клинических исследований вакцины против коронавируса для подростков выявили незначительные побочные эффекты.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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