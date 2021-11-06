Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией от COVID-19 для детей

Коста-Рика стала первой страной в мире, в которой ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцинацию в стране вводят для детей, старше 12 лет.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что в вакцине от коронавируса «Спутник V» для подростков концентрацию препарата снизят в пять раз, а для детей — в 10. Во время клинических исследований вакцины против коронавируса для подростков выявили незначительные побочные эффекты.



Татьяна Леухина