Новости общества

16:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией от COVID-19 для детей

15:40, 06.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией от COVID-19 для детей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Коста-Рика стала первой страной в мире, в которой ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцинацию в стране вводят для детей, старше 12 лет.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что в вакцине от коронавируса «Спутник V» для подростков концентрацию препарата снизят в пять раз, а для детей — в 10. Во время клинических исследований вакцины против коронавируса для подростков выявили незначительные побочные эффекты.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также