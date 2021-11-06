Мурашко сообщил об увеличении числа вакцинирующихся россиян в четыре-пять раз

Число вакцинирующихся от COVID-19 россиян увеличилось почти в 4-5 раз. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его данным, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%. Подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: Максим Платонов (архив)

В России первым компонентом от COVID-19 вакцинировались 60 004 358 человек, вторым — 57 256 745. По данным портала стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета достиг 48%.

В Татарстане число жителей, привитых первым компонентом вакцины, достигло 1 676 358. Вторую прививку от коронавируса получили 1 102 323 человека. Уровень коллективного иммунитета достиг 32,9%.



Татьяна Леухина