Главное о коронавирусе на 6 ноября: Татарстан вводит новые ограничения, бизнесу помогут с грантами

Фото: Ринат Назметдинов

С 22 ноября в Татарстане могут ввести новые антиковидные ограничения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 217 новых случаев COVID-19. Всего на 6 ноября в республике зарегистрировано 31 937 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 25 869 человек, в том числе 49 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 041 человек.

22 ноября в Татарстане могут ввести новые антиковидные меры по борьбе с распространением инфекции. Среди них обязательная вакцинация для студентов и сотрудников республиканских вузов, перемещение граждан старше 60 лет в общественном транспорте только при наличии прививки от COVID-19. Поездки в городском транспорте только при наличии QR-кода коснутся и лиц старше 18 лет.

На получение грантов на нерабочие дни в Федеральную налоговую службу подано 2858 заявлений от представителей татарстанского бизнеса. Причем потенциальных получателей может быть гораздо больше. Например, только в Казани на грант могут претендовать свыше 10 тысяч предпринимателей, а в Набережных Челнах — более 4 тысяч.

В связи с ожидаемым наплывом желающих сделать вторую прививку от коронавируса в Татарстане в пунктах вакцинации развернут дополнительные кабинеты. Как рассказал главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Дмитрий Лопушов, вакцина от COVID-19 поступает в комплектах на каждого человека, поэтому вне зависимости от того, какой вакциной он привился на первом этапе, данный препарат придет и на второй этап процедуры.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились 11 случаев смерти от коронавируса. По данным регионального Минздрава, от COVID-19 скончались мужчины 1941, 1951, 1943, 1961, 1930, 1951, 1935, 1941 годов рождения и женщины 1960, 1954, 1984 годов рождения. За весь период пандемии в РТ от инфекции умерли свыше тысячи человек.

В республике будут проверять предприятия на наличие у работников прививки от COVID-19. Проверки стартуют 10 ноября. По словам замглавы управления Роспотребнадзора РТ Любови Авдониной, в число вакцинированных войдут и те, кто сделал только первую прививку «Спутником V».

За неделю в России осложнилась ситуация с коронавирусом в десяти регионах, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Помимо Татарстана, по такому сценарию развиваются события в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской и Магаданской областях, а еще в Красноярском крае, Туве и Чувашии.

Заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина прокомментировала распространяющиеся в соцсетях ролики про антипрививочников. По ее словам, они могут выражать свою позицию по поводу принятых в республике ограничительных мер из-за коронавируса. Однако противники вакцинации «однобоко трактуют статьи Конституции». Авдонина напомнила о статье, которая предусматривает недопущение создания угрозы для окружающих действиями некоторых людей.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за год бессимптомные формы коронавируса уменьшились в пять раз. Однако возросли на 30% среднетяжелые формы заболевания. Кроме того, в два раза выросло количество тяжелых форм COVID-19. Причем этот рост не только увеличивает смертность, но и создает дополнительную нагрузку на больницы и госпитали. В то же время число зараженных горожан, которые активно ходят на работу, снизилось в полтора раза, это объясняется антиковидными мерами, активно применяющимися в организованных коллективах.

В ЕАО часть сотрудников скорой помощи передумала увольняться

За последние сутки в России выявили 41 335 новых случаев коронавируса, выздоровели 29 201 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 755 930 человек, а выздоровевших — до 7 535 172 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 1 188 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 245 635 человек.



За последние сутки проведено 524 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 907 084 человека.

В Еврейской автономной области ранее пожелавшие уволиться медики скорой помощи стали забирать свои заявления. В регион прибыл глава отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов. Он рассказал, что медработники выразили усталость от запредельной нагрузки, вызванной пандемией COVID-19. Незадолго до этого в областном правительстве заявили, что недостаток бригад восполнят с помощью перераспределения действующих сотрудников и привлечения дополнительных специалистов.

С 8 ноября в Саратовской области введут QR-коды для работников и посетителей ряда объектов. Например, его нужно будет предоставлять при посещении объектов, предоставляющих гостиничные услуги, салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, торговых объектов с непродовольственными товарами и др.

Фото: Ринат Назметдинов

В столице России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 64%. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, полный курс вакцинации уже прошли 5,4 млн москвичей, а первую прививку от COVID-19 сделали 5,7 млн горожан.

В Башкирии не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Так, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 был отмечен положительный эффект от принятых в регионе антиковидных мер на период нерабочих дней. Кроме того, жители стали активнее прививаться: в выходные дни вакцинацию проходят от 10 тысяч человек, в будни — до 20—30 тысяч.

К такому решению пришли и в Санкт-Петербурге. Но несмотря на начало стандартной рабочей недели, сохраняются меры дополнительного регулирования. Например, с 8 ноября заведения общепита, концертные залы, кинотеатры и проч. будут работать только до 23.00. А с 15 ноября в городе необходимо будет предоставлять QR-код для посещения бассейнов, фитнес-центров, на церемонии торжественной регистрации брака и др.

В России уровень коллективного иммунитета достиг 48%. Как сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией, первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 60 млн человек, а полный курс прошли свыше 57,2 млн человек.

Фото: Ринат Назметдинов

Российское правительство продлило денежный розыгрыш среди вакцинированных от COVID-19. Так, конкурсная программа продолжится до конца текущего года. Как рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, количество победителей увеличится до двух тысяч человек. Они получат по 100 тысяч рублей. Изначально розыгрыш должен был завершиться 1 декабря.

Каждый пятый житель США сомневается в эффективности и безопасности вакцины от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 249 135 593 человека, 5 038 391 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 436 065). На второй строчке — Индия (34 344 683), на третьей — Бразилия (21 862 458), на четвертой — Великобритания (9 286 618), на пятой — Россия (8 573 323, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (753 930). За ними следуют Бразилия (609 060), Индия (460 265), Мексика (289 131), Россия (239 943), Перу (200 373) и Великобритания (142 019).

Американский вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков спрогнозировал сроки окончания пандемии. По его словам, она продлится еще два-три года. Ученый уверен, что остановить распространение вируса может вакцинация максимального количества жителей планеты, причем во всех странах, а не только в развитых государствах.

Фото: stimul.online

Техасские ученые заявили о снижении эффективности вакцин от COVID-19. Этот показатель снизился с 87,9% в феврале до 48,1% в октябре текущего года. Наиболее всего уменьшилась эффективность препарата Janssen с 86,4% в марте до 13,1% в сентябре. Значительное падение наблюдается и у вакцины PfizerBioNTech — с 86,9% до 43,3%.

Американская компания Pfizer заявила, что разработанное ею лекарство может почти на 90% сократить риски госпитализации или смерти вследствие заражения COVID-19. Ранее компания провела исследование с участием 1,2 тысячи заболевших коронавирусом. Часть из них получала плацебо. В результате стало известно, что риск госпитализации тех, кто принимал настоящий препарат, была значительно меньше по сравнению с теми, кто получал плацебо.

В Италии объяснили правила выдачи сертификата о вакцинации от коронавируса привитым «Спутником V». По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, решение медицинских властей страны о том, чтобы разрешить ранее привитым лицам получать бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого электронный COVID-сертификат, относится к иностранцам, которые находятся в Италии по учебе и работе.

Международная группа исследователей пришла к выводу, что внутривенное введение витамина C может защитить от тяжелой формы коронавируса. В результате 12 клинических испытаний ученые выяснили, что уколы с этим витамином повышают уровень кислорода в крови, подавляют воспаление и ускоряют восстановление организма. Результаты исследований опубликованы в британском издании The Telegraph.

Фото: Ринат Назметдинов

Каждый пятый житель США не планирует прививаться от COVID-19 из-за сомнений в эффективности и безопасности препарата, а также серьезности самой инфекции. К такому выводу пришли ученые Городского университета Нью-Йорка и Университета Барселоны. Они привлекли к участию в опросе свыше шести тысяч американцев из четырех крупных городов: Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Далласа. В исследовании приняли участие как уже привитые, так и невакцинированные (в их числе и антипрививочники). Как выяснилось, чаще всего сомневаются в эффективности вакцины люди с низким доходом или сторонники консервативных политических взглядов.

Диана Жиленкова