Санкт-Петербург решил не продлевать нерабочие дни

Фото: Максим Платонов

Власти Санкт-Петербурга приняли решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Об этом сообщили в telegram-канале городского правительства «Петербург против коронавируса».

— По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121, сохраняются, — говорится в сообщении.

Также власти Ленинградской области заявили об отсутствии планов продлевать нерабочие дни, которые вводились из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Татарстан тоже не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Однако в республике не исключают введения дополнительных ограничительных мер. Введенные ранее ограничения продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Алексей Нечаев