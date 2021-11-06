В ЕАО сотрудники скорой помощи начали забирать заявления об увольнении

Фото: Максим Платонов

В Еврейской автономной области ранее пожелавшие уводиться медики скорой помощи начали забирать заявления об увольнении. Об этом сообщила представитель департамента информационной политики губернатора и регионального правительства.

Как отметила собеседница «РИА Новости», увольняться передумали многие из них. Также она отметила, что в регион прибыл руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов для решения проблемы. По его словам, он пообщался с сотрудниками станции скорой помощи и те рассказали об усталости от запредельной нагрузки, вызванной пандемией коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в областном правительстве рассказали, что недостаток бригад скорой помощи планируют восполнить через перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.

Диана Жиленкова