В ЕАО сотрудники скорой помощи начали забирать заявления об увольнении
В Еврейской автономной области ранее пожелавшие уводиться медики скорой помощи начали забирать заявления об увольнении. Об этом сообщила представитель департамента информационной политики губернатора и регионального правительства.
Как отметила собеседница «РИА Новости», увольняться передумали многие из них. Также она отметила, что в регион прибыл руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов для решения проблемы. По его словам, он пообщался с сотрудниками станции скорой помощи и те рассказали об усталости от запредельной нагрузки, вызванной пандемией коронавируса.
Сегодня в областном правительстве рассказали, что недостаток бригад скорой помощи планируют восполнить через перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым