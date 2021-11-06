Ученые сообщили о снижении эффективности вакцин от коронавируса

Ученые Института общественного здравоохранения, Медицинского центра по делам ветеранов и Научного центра здравоохранения Техасского университета выяснили, что защита, обеспечиваемая вакцинами от коронавируса, снизилась с 87,9% в феврале до 48,1% в октябре этого года, сообщает журнал Science.



Больше всего эффективность снизилась у вакцины Janssen (Johnson & Johnson) — с 86,4% в марте до 13,1% в сентябре. Эффективность вакцины PfizerBioNTech снизилась с 86,9% до 43,3%, Moderna — с 89,2% до 58%.

Тем не менее вакцины любого типа способны защитить инфицированных от смерти. Для людей моложе 65 лет эффективность вакцин в этом случае составила 81,7%. Для людей 65 лет и старше — 71,6%.

Фото: pxhere.com

В начале ноября власти Саудовской Аравии одобрили использование вакцины против COVID-19 производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Маргарита Головатенко