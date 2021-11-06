Предприниматели подали 3 тысячи заявлений на гранты за нерабочие дни

Фото: Максим Платонов

Представители бизнеса в Татарстане подали в Федеральную налоговую службу 2858 заявлений на получение грантов на нерабочие дни. Из них 941 от юрлиц и 1917 от индивидуальных предпринимателей. Данные озвучили сегодня на республиканском совещании в Доме правительства.

При этом потенциальных получателей грантов значительно больше, отметили на встрече. Так, только в Казани на эти федеральные меры поддержки могут претендовать около 10,5 тысяч предпринимателей, в Набережных Челнах — более 4 тысяч, в Нижнекамском районе — 1,5 тысячи. Но, по данным муниципальных образований, поданных заявок в разы меньше. Поэтому муниципалитетам необходимо наладить обратную связь с субъектами МСП по получению грантов, подчеркнули на совещании.

Гранты — единовременная выплата в размере 1 МРОТ на одного сотрудника — федеральная мера поддержки субъектов МСП и СОНКО, действующая с 1 ноября. Для ее получения необходимо заполнить заявление на сайте nalog.ru в личном кабинете ЮЛ или ИП.