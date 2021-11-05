Бессимптомных форм COVID-19 в Татарстане за год стало меньше в 5 раз

Фото: Максим Платонов

В этом году в республике на 30% увеличилось количество среднетяжелых форм. Если в 2020 году оно составляло 40%, то в нынешнем — целых 70%. В два раза выросла и доля тяжелых форм COVID-19 — c 2 до 4%. А случаев легкого течения стало 20% (в 2020-м их было 26%). В целых 5 раз — с 32% до 6% — уменьшилась и доля бессимптомных форм. Такие данные приводит врач-эпидемиолог Дмитрий Лопушов, главный внештатный специалист МЗ РТ по вакцинопрофилактике.



Рост количества тяжелых форм не только увеличивает смертность, но и создает повышенную нагрузку на больницы и госпитали. Люди в возрасте от 40 до 64 лет начали болеть в полтора раза чаще, количество зараженных граждан, которые активно ходят на работу, снизилось в те же полтора раза. Лопушов связывает это с теми противоэпидемическими мероприятиями, которые активно проводятся в организованных коллективах.

Напомним, за вчерашний день в Татарстане подтвердились еще 11 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Умерли пятеро мужчин и шесть женщин.

Людмила Губаева