Правительство продлило денежный розыгрыш среди вакцинированных от коронавируса

Кабмин продлил программу поощрения прошедших вакцинацию от коронавируса граждан до конца года, сообщает RT со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным.



В связи с тем, что будет разыграно два дополнительных тиража, число победителей увеличится до 2 тысяч человек. Они получат по 100 тысяч рублей.

Денежный розыгрыш среди привитых россиян стартовал 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. Однако теперь он завершится 31 декабря.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса выиграла старшая медсестра из Чистополя Вера Байдарова. Байдарова вакцинировалась первым компонентом вакцины 13 мая — через 21 день была сделана вторая прививка. 14 октября прошел второй розыгрыш денежного приза среди россиян, сделавших прививку от COVID-19: тогда девушка выиграла 100 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко