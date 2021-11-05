Pfizer заявила о создании эффективного лекарства от COVID-19

Лекарство, разработанное компанией Pfizer, способно на 89% сократить риски госпитализаций или летального исхода вследствие заражения коронавирусом. К таким выводам пришла компания по результатам исследования препарата, сообщает телеканал ABC News.

В исследованиях приняли участие 1,2 тыс. заболевших COVID-19, у них болезнь могла развиться по неблагоприятному сценарию. Часть добровольцев получала плацебо. Выяснилось, что вероятность госпитализации тех, кто принимал настоящий препарат, была гораздо меньше по сравнению с теми, кто получал плацебо.

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин, комментируя на военном совещании в Сочи ситуацию с коронавирусом в стране, недавно заявил, что лекарства от COVID-19 уже в ближайшее время могут быть введены в оборот.



Алексей Нечаев