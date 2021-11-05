В Италии разъяснили правила выдачи COVID-сертификата привитым «Спутником V»

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца пояснил, что решение медицинских властей страны о том, чтобы разрешить лицам, которые ранее были привиты «Спутником V», получать бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого так называемый green pass (прим. ред. — электронный COVID-сертификат), относится к иностранным гражданам, которые находятся в Италии по учебе и работе, сообщает «РИА Новости».

Глава Минздрава пояснил также, что это решение не затрагивает сферу туризма. В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения. Полностью прошли вакцинацию почти 45 млн граждан, то есть более 83,3% населения в возрасте старше 12 лет.

Фото: Максим Платонов

В распространенном распоряжении Минздрава указывается, что бустерную дозу вакцины мРНК можно ввести, начиная с 28 дня после завершения основного цикла вакцинации непризнанными вакцинами и не позже, чем через полгода.

В октябре итальянский посол в Москве Джорджо Стараче сообщил, что Рим заинтересован в том, чтобы российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была признана на территории Европейского союза в максимально короткие сроки.

Алексей Нечаев