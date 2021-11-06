В Татарстане развернут дополнительные кабинеты для второго этапа вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

11 ноября в Татарстане ожидается наплыв жителей, которым необходимо сделать вторую прививку от коронавируса. В связи с этим в пунктах вакцинации развернут дополнительные кабинеты для второго этапа процедуры. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Он отметил, что вакцина от COVID-19 поступает в комплектах на каждого человека. И поэтому если тот получил первую дозу, неважно какой вакциной, то автоматически этот препарат придет и на второй этап.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Недавно Лопушов выразил мнение, согласно которому установленные в республике нерабочие дни помогут улучшить эпидемиологическую ситуацию. По его словам, жителям РТ нужно воспользоваться правом не ходить на работу, также воздержаться от походов в ТЦ и туристических поездок. Все это поможет снизить уровень заболеваемости в регионе.

Диана Жиленкова