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В Татарстане подтвердились 11 случаев смерти от COVID-19

18:36, 05.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 11 случаев смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились 11 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От коронавируса умерли мужчины 1941, 1951, 1943, 1961, 1930, 1951, 1935, 1941 годов рождения и женщины 1960, 1954, 1984 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончался 1 041 человек.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. За весь период пандемии в республике подтвердилось 31 720 случаев COVID-19.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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