С 8 ноября в Саратовской области введут QR-коды для работников и посетителей ряда объектов

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой со следующей недели в Саратовской области введут QR-коды для посещения ряда объектов. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Так, с 8 ноября QR-код необходимо иметь работникам и посетителям объектов, предоставляющих гостиничные услуги, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, торговых объектов с непродовольственными товарами (за исключением аптек, дистанционной торговли без условий доставки и др.), торговых центров, комплексов и т.д.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно к такой мере пришли и в Хабаровском крае. Так, с 13 ноября QR-коды необходимо предоставлять для посещения ТЦ, заведений общепита, в гостиницах и хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах и бассейнах.

Диана Жиленкова