Башкирия не будет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

В Башкирии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Соответствующее решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, сообщается на официальном портале республики.

Участники заседания отметили положительный эффект от принятых ограничительных мер в период нерабочих дней. Выросли темпы вакцинации: в выходные дни процедуру проходят от 10 тысяч человек, в будни — до 20—30 тысяч.

Детские сады после окончания нерабочих дней вернутся к обычному режиму работы, школьники до 14 ноября останутся на каникулах. В колледжах, вузах и учреждениях дополнительного образования с 8 по 14 ноября обучение будет организовано в дистанционном формате.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан тоже не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Однако в республике не исключают введения дополнительных ограничительных мер. Введенные ранее ограничения продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Маргарита Головатенко