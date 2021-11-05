Вирусолог предсказал, сколько продлится пандемия

Фото: Максим Платонов

Пандемия продлится еще два-три года. Такой прогноз делает американский вирусолог Константин Чумаков, директор Центра глобальной вирусологической сети. Он оценивает активность прививочной кампании и предполагает:



— Пару-тройку лет дайте — и все устаканится. Я пока не вижу, почему бы пандемия завершилась раньше. Есть страны, в которых упорно не прививаются. В Америке тоже есть люди, которые не хотят прививаться. И заставить их привиться не особенно есть способы. По крайней мере в демократических странах. А поскольку пандемия глобальна, то пока есть страны с высокой заболеваемостью, никто не может чувствовать себя в безопасности.

По мнению специалиста, нет другого способа остановить пандемию, кроме как вакцинировать максимальное количество жителей планеты. Учитывая глобальный характер пандемии, решить проблему только в развитых странах недостаточно, думает специалист.

Между тем Россия сильно отстает от развитых стран по темпам вакцинации. Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологий и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов приводит такие цифры: по данным на 14 октября 2021 года, в Испании, Португалии, ОАЭ, Сингапуре, на Кубе, в материковой части Китая и многих других странах привиты хотя бы одной дозой уже более 80% населения. В Великобритании, Италии, Японии — более 70%, и, наконец, в Германии, Израиле, Турции, США и других странах — более 60%. А в России к тому моменту первый компонент вакцины получили только около 38% жителей, а две дозы — 32,4%.

Людмила Губаева