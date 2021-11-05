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Голикова сообщила об осложнении ситуации с коронавирусом в Татарстане

13:10, 05.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Голикова сообщила об осложнении ситуации с коронавирусом в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Ситуация с распространением коронавируса за неделю осложнилась в десяти регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Татарстан попал в число этих регионов. Помимо него, в списке оказались Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская и Магаданская области, а еще Красноярский край, Тува и Чувашия, сообщает «РИА Новости».

По словам Голиковой, почти все регионы России ввели QR-коды для посещения госучреждений, культурных объектов и общепита.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель — новый рекорд для Татарстана. За весь период пандемии в республике подтвердились 31 720 случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:20
    А какой рост будет после нерабочих дней , когда туристы и чиновники вернутся из-за границы. Местный през-и-дент в курсе, или традиционно улетел за загаром?
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  • Анонимно 14:17
    Местный глава считает что всё само собой рассосётся.
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