Голикова сообщила об осложнении ситуации с коронавирусом в Татарстане

Ситуация с распространением коронавируса за неделю осложнилась в десяти регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



Татарстан попал в число этих регионов. Помимо него, в списке оказались Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская и Магаданская области, а еще Красноярский край, Тува и Чувашия, сообщает «РИА Новости».

По словам Голиковой, почти все регионы России ввели QR-коды для посещения госучреждений, культурных объектов и общепита.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель — новый рекорд для Татарстана. За весь период пандемии в республике подтвердились 31 720 случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко