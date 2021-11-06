С 22 ноября в Татарстане могут ввести новые антиковидные ограничения

С 22 ноября в Татарстане могут ввести новые ограничения по борьбе с распространением коронавируса. Вопрос о возможности ведения этих мер обсудили сегодня утром на республиканском совещании в Доме правительства.

Согласно предложению санврачей, начиная с этой даты вводится обязательная вакцинация для студентов и сотрудников вузов Татарстана.

Кроме того, граждане старше 60 лет смогут перемещаться на общественном транспорте только при наличии прививки от COVID-19.

Лица старше 18 лет смогут ездить на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро лишь при наличии QR-кода.

Для лиц с медотводом вводится специальная единая форма справки, которой они смогут воспользоваться, например, для перемещения на общественном транспорте.

На совещании также обсудили меры поддержки бизнеса — предприниматели могут подать заявки на гранты на нерабочие дни.