В Татарстане начнут проверять предприятия на наличие у работников прививки от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Замглавы управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила, что проверки предприятий РТ по исполнению постановления об обязательной вакцинации от коронавируса начнутся с 10 ноября.

Авдонина напомнила, что в число официально признаваемых вакцинированными входят и те, кто успел сделать только первый компонент «Спутник V».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 206 новых случаев заболевания COVID-19, так что говорить о тенденции к снижению не приходится, сообщила сегодня на традиционной пятничной пресс-конференции Авдонина. Подробности читайте в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев