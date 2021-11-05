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В Татарстане начнут проверять предприятия на наличие у работников прививки от COVID-19

16:21, 05.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане начнут проверять предприятия на наличие у работников прививки от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Замглавы управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила, что проверки предприятий РТ по исполнению постановления об обязательной вакцинации от коронавируса начнутся с 10 ноября.

Авдонина напомнила, что в число официально признаваемых вакцинированными входят и те, кто успел сделать только первый компонент «Спутник V».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 206 новых случаев заболевания COVID-19, так что говорить о тенденции к снижению не приходится, сообщила сегодня на традиционной пятничной пресс-конференции Авдонина. Подробности читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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