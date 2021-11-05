В России уровень коллективного иммунитета достиг 48%
Уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали более 60 млн раз, а полный курс вакцинации прошли более 57,2 млн человек.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о необходимости вакцинации 80% населения России для достижения коллективного иммунитета — это более 90 млн человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин вчера сообщал, что около 4,5 млн москвичей полностью прошли вакцинацию от коронавируса.
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