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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,2%

15:27, 05.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,2%
Фото: Максим Платонов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 64,2%. Об этом сообщается в пятницу на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным портала полную вакцинацию прошли 5 407 890 граждан, вакцинацию первым компонентом — 5 741 863 человека. В Татарстане уровень коллективного иммунитета составляет 32,9%.

Фото: Максим Платонов

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали более 60 млн раз, а полный курс вакцинации прошли более 57,2 млн человек.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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