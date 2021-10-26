Главное о коронавирусе на 26 октября: антиковидные поручения Путина, новая форма сертификата о вакцинации

Фото: Ринат Назметдинов

Ужесточение проверок в общественном транспорте



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 176 новых случаев COVID-19. Всего на 26 октября в республике зарегистрировано 29 883 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 24 748 человек, в том числе 112 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 939 человек.

Роспотребнадзор Татарстана начал проверку из-за проведенного 24 октября в Набережных Челнах концерта певца Хабиба, на котором зрители заняли всю площадку. Полное заполнение зала в текущих условиях не соответствует требованиям Роспотребнадзора. В целях борьбы с коронавирусом концертные залы сейчас могут быть заполнены только на 50%.

Недавно в Сети появилась информация, что жители Челнов стали получать сообщения в мессенджерах от неизвестных, которые заявляли, что COVID-19 существует как бактерия. Она подвергается воздействию радиации и вызывает смерть при свертывании крови. В связи с этим врачи назначают пациентам необходимые препараты, и это ведет к их массовому выздоровлению. В Минздраве Татарстана опровергли распространяющуюся в мессенджерах информацию об исследовании коронавируса в Набережных Челнах. Как сообщили «Реальному времени», сведения целиком и полностью не соответствуют действительности, а также не основаны на доказательных фактах.

Предстоящий в Казани этап Кубка мира и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет без зрителей из-за усиления мер по борьбе с COVID-19. Этап Кубка мира состоится в столице РТ с 28 по 30 октября, чемпионат Европы по плаванию — с 2 по 7 ноября 2021 года. Мероприятия пройдут во Дворце водных видов спорта.

Фото: Максим Платонов

В Казани власти отменили все общегородские мероприятия в ноябрьские праздники. Отмена коснулась мероприятий, посвященных Дню народного единства и Дню Конституции Татарстана — 4 и 6 ноября соответственно. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что поддерживает решение об отмене больших мероприятий, и попросил глав районов администраций и всех руководителей держать этот вопрос на контроле.

Без QR-кода, но с сертификатом о первом этапе вакцинации пришел в Вахитовский райсуд Казани 65-летний Борис Петров, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность. Процесс по делу экс-главы Ростехнадзора Поволжья за месяц откладывался уже несколько раз — по болезни адвоката и подсудимого.

В пресс-службе Казанского федерального университета «Реальному времени» уточнили, что в учебном заведении на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября рассматриваются разные форматы организации учебного процесса. Об окончательном принятии решения сообщат дополнительно, добавили в вузе.

Фото: Максим Платонов

В Казани разработали telegram-бот, позволяющий узнать о наличии нужной вакцины в пунктах вакцинации от COVID-19 в столице Татарстана. Чат-бот запустят в ближайшие дни. Название бота пока неизвестно. Он поможет выяснить, какая вакцина от коронавируса и в каком количестве находится в том или ином прививочном пункте города.

В Казани продолжают набирать волонтеров на работу в городские пункты вакцинации. Добровольцы нужны для работы каждый день в течение двух недель в 32 пунктах вакцинации города. Им нужно будет заполнять реестры жителей, сделавших прививку, и оказывать другую помощь.

В Казани открылся еще один пункт вакцинации от COVID-19. Он находится в здании закрывшегося аквапарка «Барионикс». Пункт вакцинации будет работать ежедневно с 9.00 до 20.00. Он расположен по адресу: улица Мазита Гафури, 46. Для получения прививки при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В Челнах темпы вакцинации от коронавируса бьют прошлые рекорды. За месяц прививку от COVID-19 поставили почти 40 тысячам жителей автограда. Для сравнения: до этого за три месяца в Челнах были провакцинированы порядка 60 тысяч человек.

Доля свободных коек для госпитализации COVID-пациентов в Казани составляет около 7%. Во временных инфекционных госпиталях дополнительно развернута 2 151 койка. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ориентировочно 27 октября станут доступны еще 60 коек в Казани. 30 коек развернули в Пестрецах при местной ЦРБ.

Фото: Ринат Назметдинов

В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой в Казани ужесточат проверки соблюдения масочного режима в трамваях и троллейбусах. Если пассажир откажется надевать средство индивидуальной защиты, то транспорт прекратит движение. Рейд уже прошел на остановках «Чишмале», «Улица Абжалилова» и «Станция метро Горки». Проверили 50 единиц общественного транспорта, выявили 123 нарушителя. Хотя большинство согласилось надеть маску после замечания, все же пришлось высадить 33 пассажира.

В Татарстане подтвердились еще 12 случаев смерти от COVID-19. От коронавируса скончались женщины 1936, 1937, 1960, 1941, 1938, 1937,1939 годов рождения, мужчины 1950, 1969, 1960, 1949, 1954 годов рождения.

Новая форма сертификата о вакцинации



За последние сутки в России выявили 36 446 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 973 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 316 019 человек, а выздоровевших — до 7 213 584 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 1 106 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 232 775 человек.



За последние сутки в России проведено более 414 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 890 069 человек.

Президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом дал новые поручения правительству и властям регионов. Губернаторам и руководителям предприятий поручено обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты. Также среди поручений обеспечение запрета на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00; закупка и доставка в регионы России дорогостоящих лекарств, которые нужны для стационарного лечения больных коронавирусом; увеличение охвата тестирования на коронавирус с изоляцией заболевших в кратчайшие сроки; ежесуточный мониторинг доступности лекарств, в том числе медицинского кислорода, для оказания помощи больным; усиление контроля за соблюдением гражданами масочного режима и социальной дистанции; усиление контроля за санитарно-эпидемиологическими мерами в транспорте; перевод на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет.

Фото: kremlin.ru

По поручению президента в России создадут платформу для помощи малому и среднему бизнесу, которая позволит оказать поддержку гражданам без традиционных обращений в несколько инстанций и сбора справок. Организации должны будут пройти регистрации на платформе, тогда они получат доступ ко всем услугам, сервисам и мерам поддержки. Также правительство разработало гранты для МСБ в условиях распространения коронавируса. На эти цели выделено порядка 38,5 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что на сегодняшний день существующие меры поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией коронавируса достаточны. По его словам, уже введен целый перечень методов поддержки граждан, в первую очередь неполных семей. Представитель Кремля подчеркнул, что они были приняты именно из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19.

В Омской области вводят QR-коды в связи с осложненной ситуацией с коронавирусом. Теперь посетить торговые центры и предприятия общественного питания можно будет только с QR-кодом. Соответствующие ограничения распространятся и на пользование общественным транспортом. Решение начнет действовать 20 ноября.

С 30 октября по 7 ноября в Севастополе будут установлены блокпосты для контроля QR-кодов. Такая мера поможет избежать массового наплыва туристов в нерабочую неделю. Подобная практика уже применялась в прошлом году. Блокпосты будут контролировать наличие у приезжих сертификата о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. При несоблюдении правил их будут возвращать обратно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире. Вчера ведомство зарегистрировало три случая заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса — AY.4.2 — в Москве и Подмосковье.



Фото: Максим Платонов

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что данных о более тяжелом течении болезни или устойчивости к антителам штамма AY.4.2 нет. Данные первичного анализа, ранее опубликованные органами здравоохранения Великобритании, о возможных более высоких темпах распространения AY.4.2 по сравнению со штаммом «дельта» не показывают доказательств рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходным штаммом.

Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.



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publication.pravo.gov.ru

Российских школьников не планируют переводить на дистанционное обучение после каникул. В соответствии с указом президента РФ в стране установлены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября, который во многих школах совпадает с каникулами. А из-за того, что отдых для школьников не увеличивается, учебные планы меняться не будут.

Власти Санкт-Петербурга пока не рассматривают вопрос о продлении локдауна после окончания периода с 30 октября по 7 ноября. Администрация города не видит оснований для этого, поэтому такой вопрос на повестке дня не стоит.



Самый длительный случай COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 244 107 668 человек, 4 955 807 человек умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 545 593). На второй строчке — Индия (34 202 202), на третьей — Бразилия (21 735 560), на четвертой — Великобритания (8 851 104), на пятой — Россия (8 149 946, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (737 318). За ними следуют Бразилия (605 804), Индия (455 068), Мексика (286 496), Россия (227 506), Перу (200 052) и Великобритания (139 990).

Украина начала закупать медицинский кислород в Польше после остановки двух крупнейших заводов по его производству, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки заболеваемости коронавирусом.

Фото: cis.minsk.by

Исследователи связали вакцины BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca с возникновением «семи редких неврологических осложнений». Согласно изданию, речь идет об исследовании, в рамках которого принимались во внимание данные 32 миллионов вакцинированных взрослых в Англии. В частности, было установлено, что среди получивших первую прививку Oxford/AstraZeneca увеличивалось число случаев возникновения синдрома Гийена-Барре: плюс 38 человек к обычному показателю заболеваемости на 10 миллионов человек. Кроме того, в течение 28 дней после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer наблюдался повышенный риск геморрагического инсульта, или кровоизлияния в мозг: примерно плюс 60 случаев к обычному числу геморрагических инсультов на 10 миллионов человек.

Согласно сообщению AFP, в Китае по меньшей мере в пяти провинциях начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от 3 до 11 лет. Власти регионов стали предупреждать, что скоро вакцинация станет обязательной для детей этого возраста. В Китае, по официальным данным, привиты 76% населения, но власти придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Специалисты Национального института здоровья в США зафиксировали самый длительный подтвержденный случай COVID-19 у пациента. 47-летнюю женщину госпитализировали с коронавирусом в мае 2020 года. У нее была повышенная температура и кашель. Симптомы инфекции у нее проявились за 11 дней до того, как она оказалась в больнице. Кроме того, ранее женщина болела лимфомой, но полностью вылечилась от нее после прохождения клеточной терапии. Однако, как выяснилось позже, терапия привела к тому, что ее иммунная система почти полностью лишилась B-клеток, в которых нуждается организм, который борется с инфекциями.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что настрои среди украинцев против вакцинации продиктованы тем, что РФ ведет «информационную войну» с Киевом. Ранее Данилов сообщил, что Украина начинает входить в пик новой волны эпидемии коронавируса, число умерших от COVID-19 может достигнуть 1 тысячи человек в сутки.

Маргарита Головатенко