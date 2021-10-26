В Роспотребнадзоре не подтвердили более тяжелое течение болезни при заражении вариантом штамма AY.4.2

Данных о более тяжелом течении болезни или устойчивости к антителам штамма AY.4.2 нет, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.



Данные первичного анализа, ранее опубликованные органами здравоохранения Великобритании, о возможных более высоких темпах распространения AY.4.2 по сравнению со штаммом «дельта» не показывают доказательств рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходным штаммом.

К тому же, анализ еще не секвенировали на ключевые факторы, способные отразиться на результате: возраст и наличие прививки, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса — AY.4.2 — в Москве и Подмосковье.

Маргарита Головатенко