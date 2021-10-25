Подсудимый экс-глава Ростехнадзора Поволжья сделал первую прививку от COVID-19

Без QR-кода, но с сертификатом о первом этапе вакцинации пришел сегодня в Вахитовский райсуд Казани 65-летний Борис Петров, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность, передает из суда журналист «Реального времени».



Процесс по делу экс-главы Ростехнадзора Поволжья за месяц откладывался уже несколько раз — по болезни адвоката и подсудимого. Также в суд было направлено ходатайство защитника Елены Точилкиной о приостановке производства по делу ввиду коронавирусных санкций, установленных в республике для лиц старше 65 лет.

В данный момент в суде оглашают обвинение по делу.

Напомним, в окончательном обвинении Бориса Петрова исчезла взятка 1,48 млн рублей за разрешение на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах. Действия бывшего начальника Приволжского управления Ростехнадзора квалифицированы следствием как злоупотребление полномочиями и вмешательство в предпринимательскую деятельность. Вину на предварительном следствии Петров признал.

Сама фабула дела не поменялась: силовики полагают, что в 2019 году подчиненные фигуранта по его прямому указанию трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали ненужные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт» на 1,48 млн рублей.