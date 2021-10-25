В Казани продолжают набирать волонтеров на работу в пункты вакцинации

Фото: Максим Платонов

В Казани продолжают набирать волонтеров на работу в городские пункты вакцинации. Сообщили об этом на сайте мэрии столицы Татарстана.

Добровольцы нужны для работы каждый день в течение двух недель в 32 пунктах вакцинации города. На «деловом понедельнике» в исполкоме мэр Казани Ильсур Метшин поручил обратиться к студентам и решить этот вопрос.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 продолжают открываться новые пункты вакцинации. Замруководителя казанского исполкома Гузель Сагитова сообщила, что требуется 120 волонтеров. Им нужно будет заполнять реестры жителей, сделавших прививку, и оказывать другую помощь. Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков также отметил необходимость дополнительных рабочих ресурсов, сообщив, что сейчас в помощь врачам привлекают ординаторов и студентов медицинского колледжа, однако их недостаточно.

Желающие стать волонтерами могут записаться в Комитете по делам детей и молодежи, позвонив по телефону +7(842)237-51-51.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Казани открылся новый пункт вакцинации в бывшем аквапарке «Барионикс». Пункт вакцинации будет работать ежедневно с 9.00 до 20.00 по адресу Мазита Гафури, 46.



Дарья Акимова