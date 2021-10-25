В Казани свободно около 7% коек для пациентов с COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Доля свободных коек для госпитализации COVID-пациентов в Казани составляет около 7%. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков на «деловом понедельнике» в мэрии.

Всего, по его словам, во временных инфекционных госпиталях дополнительно развернута 2151 койка. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ориентировочно 27 октября станут доступны еще 60 коек в Казани. 30 коек развернули в Пестрецах при местной ЦРБ.

С сегодняшнего дня к имеющимся пунктам вакцинации добавился еще один, размещенный на территории аквапарка «Барионикс». Доза вакцинированного взрослого населения Казани к утру понедельника составляет 48,6%.

Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

Кроме того, в ближайшие два дня будет запущен telegram-бот, информирующий граждан о том, какие вакцины имеются в казанских пунктах вакцинации.

Элеонора Рылова