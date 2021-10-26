Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

На прошлой неделе в Казани объявили набор волонтеров для работы в пунктах вакцинации от коронавируса. Желающим предлагается помогать в заполнении реестра граждан, которые сделали прививку.



Татьяна Леухина