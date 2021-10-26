Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19
Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.
На прошлой неделе в Казани объявили набор волонтеров для работы в пунктах вакцинации от коронавируса. Желающим предлагается помогать в заполнении реестра граждан, которые сделали прививку.
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