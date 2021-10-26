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В Казани ужесточат проверки масочного режима в общественном транспорте

10:16, 26.10.2021 1
В Казани ужесточат проверки масочного режима в общественном транспорте
Фото: realnoevremya.ru

В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой в Казани ужесточат проверки соблюдения масочного режима в трамваях и троллейбусах. Если пассажир откажется надевать средство индивидуальной защиты, то транспорт прекратит движение. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Рейд уже прошел на остановках «Чишмале», «Улица Абжалилова» и «Станция метро Горки». Проверили 50 единиц общественного транспорта, выявили 123 нарушителя. Хотя большинство согласилось надеть маску после замечания, все же пришлось высадить 33 пассажира.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера сообщалось, что за октябрь в Казани выявили 12 426 пассажиров без масок. Однако после замечания все пассажиры надели средство индивидуальной защиты. В ходе рейда было осмотрено 5 976 единиц общественного транспорта на 145 контрольных точках.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:37
    Абсолютно правильно!
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