В Казани ужесточат проверки масочного режима в общественном транспорте

В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой в Казани ужесточат проверки соблюдения масочного режима в трамваях и троллейбусах. Если пассажир откажется надевать средство индивидуальной защиты, то транспорт прекратит движение. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Рейд уже прошел на остановках «Чишмале», «Улица Абжалилова» и «Станция метро Горки». Проверили 50 единиц общественного транспорта, выявили 123 нарушителя. Хотя большинство согласилось надеть маску после замечания, все же пришлось высадить 33 пассажира.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера сообщалось, что за октябрь в Казани выявили 12 426 пассажиров без масок. Однако после замечания все пассажиры надели средство индивидуальной защиты. В ходе рейда было осмотрено 5 976 единиц общественного транспорта на 145 контрольных точках.

Диана Жиленкова