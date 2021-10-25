КФУ переходит на дистант

Фото: Максим Платонов

Казанский федеральный университет переходит на дистанционный формат обучения с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил источник «Реального времени».

В пресс-службе вуза «Реальному времени» рассказали, что в учебном заведении рассматриваются разные форматы организации учебного процесса в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об окончательном принятии решения будет сообщено дополнительно, добавили в вузе.



Фото: Максим Платонов

В начале месяца в КФУ восемь групп института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) перевели на дистанционное обучение из-за случаев заболевания коронавирусом.

