В Казани отменены городские мероприятия в ноябрьские праздники

Фото: Максим Платонов

В Казани власти отменили все общегородские мероприятия в ноябрьские праздники. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

Отмена коснулась мероприятий, посвященных Дню народного единства и Дню Конституции Татарстана — 4 и 6 ноября соответственно. Метшин сообщил, что поддерживает решение об отмене больших мероприятий, и попросил глав районов администраций и всех руководителей держать этот вопрос на контроле.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем президент России Владимир Путин поручил главам регионов запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита в ночное время, с 23.00 до 6.00. Власти регионов обязаны проследить, чтобы заведения не работали в указанный период.

Дарья Акимова