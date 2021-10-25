Правительство создаст единое окно помощи бизнесу и выделит гранты для МСБ в условиях пандемии

По поручению президента в России создадут платформу для помощи малому и среднему бизнесу, которая позволит оказать помощь гражданам без традиционных обращений в несколько инстанций и сбора справок, сообщает правительство России.



Организации должны будут пройти регистрации на платформе, и тогда они получат доступ ко всем услугам, сервисам и мерам поддержки. Внедрение системы в экспериментальном порядке начнется 1 декабря этого года.

«Появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать свое дело, смогут получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам», — сказал премьер Михаил Мишустин.

Также правительство разработало гранты для МСБ в условиях распространения коронавируса. На эти цели выделено порядка 38,5 млрд рублей. По словам Мишустина, это необходимо, чтобы «быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад». Господдержку смогут получить компании из гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования, бытовых услуг.

Фото: pixabay.com

Сумма гранта составит 1 МРОТ на каждого занятого, средства начнут поступать с 15 ноября. Заявки в ФНС на гранты бизнес сможет подать дистанционно с 1 ноября.

Маргарита Головатенко