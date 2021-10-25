Минздрав РТ опроверг информацию об исследовании коронавируса в Набережных Челнах

В Минздраве Татарстана опровергли распространяющуюся в мессенджерах информацию об исследовании коронавируса в Набережных Челнах. Как сообщили «Реальному времени», сведения целиком и полностью не соответствуют действительности, а также не основаны на доказательных фактах.

«Сообщение имеет своей целью введение в заблуждение граждан республики и порождение домыслов в отношении природы вируса», — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Ранее в Сети появилась информация, что жители города стали получать сообщения в мессенджерах от неизвестных, которые заявляли, что COVID-19 существует как бактерия. Она подвергается воздействию радиации и вызывает смерть при свертывании крови. В связи с этим врачи назначают пациентам необходимые препараты, и это ведет к их массовому выздоровлению.

В конце прошлого месяца в сообществах, посвященных жизни Нижнекамска в социальных сетях, стала распространяться информация об экспериментальной вакцинации от коронавируса воспитанников детских домов.

Диана Жиленкова