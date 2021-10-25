Песков заявил, что существующих мер поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии достаточно

На сегодняшний день существующие меры поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией коронавируса достаточны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, уже введен целый перечень методов поддержки граждан, в первую очередь неполных семей. Представитель Кремля подчеркнул, что они были приняты именно из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19. Песков напомнил и о новых мерах поддержки бизнеса. Он отметил, что в администрации и Кабмине ситуация мониторится самым внимательным образом, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сообщалось, что по поручению президента в стране разработают платформу для помощи малому и среднему бизнесу, которая поможет россиянам без традиционных обращений в несколько инстанций и сбора справок.

Диана Жиленкова