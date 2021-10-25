В Казани этап Кубка мира и чемпионат Европы по плаванию пройдут без зрителей

Предстоящий в Казани этап Кубка мира и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет без зрителей из-за усиления мер по борьбе с COVID-19. Сообщают об этом «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организаторов соревнований.

Этап Кубка мира состоится в столице РТ с 28 по 30 октября, чемпионат Европы по плаванию — с 2 по 7 ноября 2021 года. Оба турнира можно будет посмотреть в трансляции. Мероприятия пройдут во Дворце водных видов спорта.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что сборная Украины по плаванию не будет выступать на чемпионате Европы в Казани. Связано это с тем, что украинский государственный бюджет не финансирует выступления на турнирах, проводимых в России. Зато трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова планирует выступить на Кубке мира в Казани.

Напомним, через четыре года Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам в ходе деловой поездки в столицу Татарстана заявил, что город готов к проведению этих соревнований.

Дарья Акимова