В Челнах наблюдаются рекордные темпы вакцинации от коронавируса
В Челнах темпы вакцинации от коронавируса бьют прошлые рекорды. За месяц прививку от COVID-19 поставили почти 40 тысячам жителей автограда, сообщают «Челнинские известия».
Для сравнения — до этого за три месяца в Челнах были провакцинированы порядка 60 тысяч человек. Первую дозу препарата получили 168 024 человека, вторую — 118 833, тогда как по состоянию на 6 октября вакцинированы были почти 132 тысячи челнинцев, то есть меньше чем за месяц процедуру прошли около 36 тысяч челнинцев.
Сегодня президент России Владимир Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19.
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