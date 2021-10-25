В Челнах наблюдаются рекордные темпы вакцинации от коронавируса

В Челнах темпы вакцинации от коронавируса бьют прошлые рекорды. За месяц прививку от COVID-19 поставили почти 40 тысячам жителей автограда, сообщают «Челнинские известия».



Для сравнения — до этого за три месяца в Челнах были провакцинированы порядка 60 тысяч человек. Первую дозу препарата получили 168 024 человека, вторую — 118 833, тогда как по состоянию на 6 октября вакцинированы были почти 132 тысячи челнинцев, то есть меньше чем за месяц процедуру прошли около 36 тысяч челнинцев.

Фото:realnoevremya.ru

Сегодня президент России Владимир Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19.

Маргарита Головатенко