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Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19

11:07, 25.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом дал новые поручения правительству и властям регионов.

Губернаторам и руководителям предприятий поручено обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением заработной платы.

Также среди поручений:

  • обеспечение запрета на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00;
  • закупка и доставка в регионы России дорогостоящих лекарств, которые нужны для стационарного лечения больных коронавирусом;
  • увеличение охвата тестирования на коронавирус с изоляцией заболевших в кратчайшие сроки;
  • ежесуточный мониторинг доступности лекарств, в том числе медицинского кислорода, для оказания помощи больным;
  • усиление контроля за соблюдением гражданами масочного режима и социальной дистанции;
  • усиление контроля за санитарно-эпидемиологическими мерами в транспорте;
  • перевод на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет.

В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни — они продлятся до 7 ноября.

Маргарита Головатенко
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