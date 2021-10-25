Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19
Президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом дал новые поручения правительству и властям регионов.
Губернаторам и руководителям предприятий поручено обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением заработной платы.
Также среди поручений:
- обеспечение запрета на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00;
- закупка и доставка в регионы России дорогостоящих лекарств, которые нужны для стационарного лечения больных коронавирусом;
- увеличение охвата тестирования на коронавирус с изоляцией заболевших в кратчайшие сроки;
- ежесуточный мониторинг доступности лекарств, в том числе медицинского кислорода, для оказания помощи больным;
- усиление контроля за соблюдением гражданами масочного режима и социальной дистанции;
- усиление контроля за санитарно-эпидемиологическими мерами в транспорте;
- перевод на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет.
В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни — они продлятся до 7 ноября.
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