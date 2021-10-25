На въезде в Севастополь в период нерабочих дней выставят блокпосты для контроля QR-кодов

С 30 октября по 7 ноября в Севастополе будут установлены блокпосты для контроля QR-кодов. Такая мера поможет избежать массового наплыва туристов в нерабочую неделю. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, подобная практика уже применялась в прошлом году. Блокпосты будут контролировать наличие у приезжих сертификата о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. При несоблюдении правил их будут возвращать обратно, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Развожаев отметил напряженную ситуацию с COVID-19 в городе. Остается потребность в создании дополнительного коечного фонда. В период нерабочих дней в Севастополе закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, а также кафе, рестораны и другие предприятия общепита, за исключением тех, что работают навынос.

Сегодня в Крыму начали работу более 70 мобильных групп по контролю за соблюдением антиковидных мер в регионе. К таковым относятся поддержание социальной дистанции, ношение масок, наличие QR-кода у сотрудников и посетителей общественных мест.

Диана Жиленкова