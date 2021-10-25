В Казани разработали telegram-бот по вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани разработали telegram-бот, позволяющий узнать о наличии нужной вакцины в пунктах вакцинации от COVID-19 в столице Татарстана. Рассказал об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Чат-бот планируют запустить в ближайшие два дня. Название бота пока неизвестно. Он поможет выяснить, какая вакцина от коронавируса, в каком количестве находится в том или ином прививочном пункте города.

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе в Татарстане запустили telegram-бот «Будем здоровы», который помогает узнать ближайший пункт вакцинации в своем населенном пункте. Также с его помощью можно записаться на вакцинацию, изучить часто задаваемые вопросы о вакцинах.

Дарья Акимова