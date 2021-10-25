В Минпросвещения РФ сообщили, что российских школьников не будут переводить на дистанционку после каникул

Российских школьников не планируют переводить на дистанционное обучение после каникул. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он напомнил, что в соответствии с указом президента в стране установлены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября, который во многих школах совпадает с каникулами. А из-за того, что отдых для школьников не увеличивается, учебные планы меняться не будут, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Роспотребнадзор по Татарстану опроверг возможный переход школьников на дистанционный формат обучения.

Несколько дней назад первый замминистра просвещения Александр Бугаев рассказал, что российские школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней. Решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Диана Жиленкова