Роспотребнадзор РТ начал проверку из-за возможных нарушений на концерте Хабиба

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор Татарстана начал проверку из-за проведенного в Набережных Челнах концерта певца Хабиба, на котором присутствовал полный зал. Пишет об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Концерт прошел вчера. Соцсети тут же заполнили видеозаписи с мероприятия. Судя по ним, зал был полностью заполнен, что не соответствует правилам соблюдения антиковидных мер, принятым в республике. В целях борьбы с коронавирусом концертные залы сейчас могут быть заполнены только на 50%.

Фото: кадр видео из соцсети

В Набережных Челнах это не первый случай. 30 августа, на концерт ко Дню республики, в котором приняли участие башкирский артист Айдар Галимов и популярный певец Jony, пришли 100 тысяч жителей города. Принятые требования безопасности в тот день не соблюдались. Роспотребнадзор РТ прокомментировал, что мероприятие было согласовано.

Дарья Акимова