В Санкт-Петербурге пока не планируют продлевать локдаун после 7 ноября

Власти Санкт-Петербурга пока не рассматривают вопрос о продлении локдауна после окончания периода с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Он рассказал, что администрация города не видит оснований для этого, поэтому такой вопрос на повестке дня не стоит. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября введены жесткие антикоронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал 23 октября губернатор города Александр Беглов.

Фото: pixabay.com

Общепит в Северной столице может работать только навынос и в режиме доставки, запрещено предоставление услуг салонов красоты, вся непродовольственная торговля, за исключением аптек и продажи товаров первой необходимости.



Дарья Акимова