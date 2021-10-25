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В Санкт-Петербурге пока не планируют продлевать локдаун после 7 ноября

13:49, 25.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Санкт-Петербурге пока не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Санкт-Петербурга пока не рассматривают вопрос о продлении локдауна после окончания периода с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Он рассказал, что администрация города не видит оснований для этого, поэтому такой вопрос на повестке дня не стоит. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября введены жесткие антикоронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал 23 октября губернатор города Александр Беглов.

Фото: pixabay.com

Общепит в Северной столице может работать только навынос и в режиме доставки, запрещено предоставление услуг салонов красоты, вся непродовольственная торговля, за исключением аптек и продажи товаров первой необходимости.

Дарья Акимова
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