Почти 100% случаев COVID-19 в мире приходится на штамм «дельта»

На штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— «Дельта» сейчас — это 100% всех вирусов в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%, — заявила она в эфире Первого канала.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса — AY.4.2 — в Москве и Подмосковье.

Разновидность AY.4.2 выявили еще в июле в Великобритании. На данный момент на упомянутый вариант приходится примерно 10% новых случаев инфицирования. На прошлой неделе руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2.



По данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, новый подвид не вызывает более тяжелого течения заболевания.



Татьяна Леухина