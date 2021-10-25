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Почти 100% случаев COVID-19 в мире приходится на штамм «дельта»

16:38, 25.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Почти 100% случаев COVID-19 в мире приходится на штамм «дельта»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— «Дельта» сейчас — это 100% всех вирусов в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%, — заявила она в эфире Первого канала.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса — AY.4.2 — в Москве и Подмосковье.

Разновидность AY.4.2 выявили еще в июле в Великобритании. На данный момент на упомянутый вариант приходится примерно 10% новых случаев инфицирования. На прошлой неделе руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2.

По данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, новый подвид не вызывает более тяжелого течения заболевания.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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