Итоги дня: задержан вице-президент Finiko, отравление в Eclair, состав нового правительства Афганистана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 7 сентября.
- Накануне список фигурантов по делу Finiko пополнил казанский бизнесмен Ильгиз Шакиров. Его задержали в качестве подозреваемого в причастности к мошенническому хищению средств, сообщают источники «Реального времени». В проекте «автоматической генерации прибыли» Шакиров успел получить статус «вице-президента» путем привлечения 100 тысяч человек.
- В МВД поступило более 2,6 тысячи заявлений от пострадавших вкладчиков Finiko из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей и даже из Казахстана и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от ста тысяч до 81 миллиона рублей. Также МВД официально сообщило о задержании 37-летнего казанца, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko. На момент публикации материала Вахитовский суд решает вопрос о мере пресечения для Шакирова.
- За последние три дня в Роспотребнадзор по Татарстану поступило 20 экстренных обращений о случаях кишечной инфекции — как сообщили «Реальному времени», все заболевшие побывали в кафе Eclair по адресу ул. Кремлевская, 19 в Казани. Сальмонеллу нашли у повара и официанта. Их уже отстранили от работы. После извещений Роспотребнадзор отобрал в кафе пробы и выяснил: в соусе собственного приготовления яйца пашот и в слабосоленом лососе были сальмонеллы энтеритидис, в слабосоленом лососе, салате микст, яйце пашот — бактерии группы кишечной палочки. «Эклер» открыли в сентябре прошлого года. Кафе на Кремлевской принадлежит Лидии Мухиной и Денису Набиуллину — в отношении последнего составили несколько административных протоколов. Связаться с ним редакции пока не удалось.
- Официальный представитель радикального движения «Талибан»* (запрещено в России) Забихулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьера страны назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, заместителем нового главы Кабинета министров — мулла Абдул Гани Барадар, вторым заместителем— мулла Абдул Салам Ханафи.
- Российские кондитеры потеряли около $9 млн выручки из-за требований Белоруссии по содержанию сорбитового сиропа в конфетах, пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности («Асконд»). В октябре прошлого года российские кондитеры столкнулись с проблемами при реализации продукции на территории Белоруссии. Белорусский регулятор указывал на необходимость использования дополнительной специальной маркировки на кондитерских изделиях, в составе которых есть сорбитовый сироп в качестве влагоудерживающего компонента. Кондитерские изделия без такой маркировки изымались из оборота.
- Серийное производство легкого коммерческого грузовика «Компас» запустится в 2021 году, заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин на выставке Comtrans в Москве. Грузовик будет выпускаться на автозаводе в Челнах.
- ФАС России проведет дополнительные проверки на рынках стройматериалов из-за роста цен. К ним подключили все территориальные органы. ФАС России решила расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов из-за жалоб на рост цен. Результаты проведенного ранее мониторинга показали, что сейчас на внутреннем рынке складываются условия, которые позволяют производителям снижать цены на отдельных рынках.
- В Киселевске Кемеровской области задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который, по версии следствия, убил двух десятилетних девочек. Как выяснилось, он уже отсидел десять лет за педофилию, а освободившись, неоднократно нарушал условия административного надзора.
- Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает, что необходимо ввести смертную казнь в качестве наказания для «террористов и педофилов, которые издеваются над детьми и убивают их». Так она отреагировала на инцидент в Киселевске, где обнаружили тела двух десятилетних девочек с признаками насильственной смерти. «Пожизненное заключение — это минимум возможного наказания, которое они должны нести. Минимум. В идеале, конечно, смертная казнь», — заявила Волынец.
- На фасаде дома по улице Клары Цеткин в Казани появился новый мурал под названием «Сон», сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города. Работу выполнила заинская художница Ляйсан Аюпова в рамках фестиваля стрит-арта «ФормАрт». По словам художницы, на выполнение работы у нее ушло три дня. Как описывает свою работу сама художница, это — «послание людям о том, что иногда есть возможность переживать опыт прошлого в «мире грез».
- На сегодняшнем брифинге в Кабмине РТ, посвященном развитию электронной торговли в Татарстане, стало известно, что к 2024 году власти РТ планируют увеличить число занятых в сфере МСБ до 730 тысяч (сейчас — около 700 тысяч, но это вместе с самозанятыми). Пандемия коронавируса выявила внезапное лидерство Татарстана в онлайн-торговле, в результате чего появилось множество рабочих мест в логистических центрах маркетплейсов Ozon и Wildberries под Зеленодольском, а предприниматели стали массово выходить на онлайн-площадки, что привело к росту их бизнеса — для этого особенное внимание уделят развитию электронных каналов продвижения татарстанских товаров.
- В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Ночью и утром 8 сентября на территории Татарстан местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -1 градусов.
- 54-летний татарстанец обвиняется в убийстве сына — 31-летний мужчина заступился за соседа, который попросил сделать музыку потише, из-за чего получил смертельное ранение от своего отца. Инцидент произошел вечером 4 сентября этого года в Лениногорске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
- Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила предложение об отмене в России обязательного техосмотра. Теперь процедуру нужно будет проходить только при смене владельца, если автомобилю больше четырех лет. Во всех остальных случаях техосмотр будет добровольны.
- Вечером 7 сентября стоимость биткоина упала почти на 10% — она колебалась в пределах $46 тысяч. По состоянию на 18.19 его стоимость составила $46 794. До этого днем в московском Кремле заявили, что Россия не готова признавать биткоин официальным платежным средством. «Эта мера ничего, кроме вреда, нанести не может», — объяснил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
- Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков поручил рассмотреть возможность обустройства трамвайной остановки на улице Саид-Галеева у пересечения с Кремлевской набережной, сообщает telegram-канал предприятия. Соответствующее письмо подготовили в Комитет по транспорту Казани. После его рассмотрения организуют выездную комиссию, которая примет решение об обустройстве остановки.
- С представлением в адрес главы исполкома Казани обратились прокуроры. Они требуют дисциплинарного наказания для сотрудников исполкома, чьи декларации о доходах и имуществе были забракованы в ходе проверки ввиду нарушений. «Ряд сотрудников исполкома указали неполные сведения о банковских счетах, открытых ими или их супругами», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. Как удалось выяснить, дисциплинарная ответственность грозит семерым чиновникам.
- Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу проводят свой небольшой отпуск в Сибири, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как отметил Песков, по пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири. Он не стал называть конкретное место отдыха российского президента.
- В Казань с гастролями приедет труппа Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, сообщили в пресс-службе мэрии города. 9 сентября на сцене театра им. Камала пройдет спектакль «12» — его премьера состоялась в апреле прошлого года в Большом театре. Спектакль также показали в Екатеринбурге, а теперь труппа посетит Казань. Спектакль по мотивам одноименного фильма Никита Михалков поставил в соавторстве с драматургами — братьями Пресняковыми.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Алексей НечаевОбществоПроисшествияЭкономикаВласть Татарстан
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