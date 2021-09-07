В МВД поступило более 2,6 тысячи заявлений от вкладчиков Finiko

В МВД поступило более 2,6 тысячи заявлений от пострадавших вкладчиков Finiko из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей и даже из Казахстана и Венгрии. Об этом пишет «МВД Медиа».

Суммы ущерба варьируются от ста тысяч до 81 миллиона рублей. Также МВД официально сообщило о задержании 37-летнего казанца, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko.

Фото: instagram.com

По версии следствия, он был личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президента Finiko. Посредством сайта компании он осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему. Речь идет об Ильгизе Шакирове.

Продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

О задержании Шакирова «Реальному времени» сегодня утром сообщили источники. В течение 48 часов следователи полиции направят в суд ходатайство на его арест.

1 сентября источники интернет-газеты рассказали, что официальный статус потерпевших в деле Finiko пока получили лишь 80 человек. Официальный ущерб уже перевалил за 250 млн рублей.



Татьяна Леухина