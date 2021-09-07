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Потери российских кондитеров из-за споров с Белоруссией составили $9 млн — это много или мало?

16:41, 07.09.2021 2
Потери российских кондитеров из-за споров с Белоруссией составили $9 млн — это много или мало?

Российские кондитеры потеряли около $9 млн выручки из-за требований Белоруссии по содержанию сорбитового сиропа в конфетах. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности («Асконд»).

В октябре прошлого года российские кондитеры столкнулись с проблемами при реализации продукции на территории Белоруссии. Белорусский регулятор указывал на необходимость использования дополнительной специальной маркировки на кондитерских изделиях, в составе которых есть сорбитовый сироп в качестве влагоудерживающего компонента. Кондитерские изделия без такой маркировки изымались из оборота.

Фото: Максим Платонов

Под запрет попала продукция крупнейших предприятий — например, Азовской кондитерской фабрики (конфеты, козинаки, щербеты и т.п.), кондитерской фабрики «Белогорье» (вафли и печенье), «Акконд» (суфле).

В апреле 2021 года ассоциация пожаловалась в ЕЭК на «неправомерные действия» Белоруссии. Через несколько месяцев Белоруссия возобновила оборот российской продукции.

$9 млн составили потери российских кондитеров — это:

  • 656 млн рублей по курсу ЦБ России.
  • В 78 раз меньше, чем заработано на экспорте кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021-го — было продано сладостей на $709,5 миллиона.
  • Примерно треть прибыли компании «Акконд» за прошлый год — компанией было заработано 1,8 млрд рублей.
  • Больше трех прибылей Азовской кондитерской фабрики в 2020 году — она заработала 198 млн рублей.
Фото: Максим Платонов
  • В 1,8 раз больше, чем стоимость одного из самых дорогих тортов в мире — Valentine Diamond стоит $5 миллионов.
  • 2,1 млн упаковок чак-чака — в среднем его можно приобрести за 300 рублей.
  • В 3,6 раза меньше, чем общий объем экспорта татарстанских производителей, поддержанных Центром поддержки экспорта, — он составил более $33 млн в феврале.
Алексей Нечаев
ОбществоЭкономикаПромышленность

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