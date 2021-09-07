Потери российских кондитеров из-за споров с Белоруссией составили $9 млн — это много или мало?

Российские кондитеры потеряли около $9 млн выручки из-за требований Белоруссии по содержанию сорбитового сиропа в конфетах. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности («Асконд»).

В октябре прошлого года российские кондитеры столкнулись с проблемами при реализации продукции на территории Белоруссии. Белорусский регулятор указывал на необходимость использования дополнительной специальной маркировки на кондитерских изделиях, в составе которых есть сорбитовый сироп в качестве влагоудерживающего компонента. Кондитерские изделия без такой маркировки изымались из оборота.

Фото: Максим Платонов

Под запрет попала продукция крупнейших предприятий — например, Азовской кондитерской фабрики (конфеты, козинаки, щербеты и т.п.), кондитерской фабрики «Белогорье» (вафли и печенье), «Акконд» (суфле).



В апреле 2021 года ассоциация пожаловалась в ЕЭК на «неправомерные действия» Белоруссии. Через несколько месяцев Белоруссия возобновила оборот российской продукции.

$9 млн составили потери российских кондитеров — это:

656 млн рублей по курсу ЦБ России.

по курсу ЦБ России. В 78 раз меньше , чем заработано на экспорте кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021-го — было продано сладостей на $709,5 миллиона.

, чем — было продано сладостей на $709,5 миллиона. Примерно треть прибыли компании «Акконд» за прошлый год — компанией было заработано 1,8 млрд рублей.

— компанией было заработано 1,8 млрд рублей. Больше трех прибылей Азовской кондитерской фабрики в 2020 году — она заработала 198 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

В 1,8 раз больше , чем стоимость одного из самых дорогих тортов в мире — Valentine Diamond стоит $5 миллионов.

, чем — Valentine Diamond стоит $5 миллионов. 2,1 млн упаковок чак-чака — в среднем его можно приобрести за 300 рублей.

— в среднем его можно приобрести за 300 рублей. В 3,6 раза меньше , чем общий объем экспорта татарстанских производителей , поддержанных Центром поддержки экспорта, — он составил более $33 млн в феврале.

Алексей Нечаев