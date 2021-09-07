ФАС России проведет дополнительные проверки на рынках стройматериалов из-за роста цен

Фото: Максим Платонов (архив)

ФАС России проведет дополнительные проверки на рынках стройматериалов из-за роста цен. К ним подключили все территориальные органы.

ФАС России решила расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов из-за жалоб на рост цен.



Результаты проведенного ранее мониторинга показали, что сейчас на внутреннем рынке складываются условия, которые позволяют производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе, отмечает пресс-служба ведомства.

Фото: minstroy.tatarstan.ru



При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры.

На прошлой неделе первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов заявил, что в Татарстане до конца года запланировали ввод четырех новых производств стройматериалов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что до конца июля российские власти запустят механизмы поддержки строительных компаний из-за подорожания стройматериалов. Они начали расти в цене еще в 2020 году и продолжают сейчас, что сказывается и на ремонтных работах. «Реальное время» писало о том, как это отражается на ремонте школ и детсадов Татарстана по контрактам. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина